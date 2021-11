Coronavirus: quasi tutte le Regioni a rischio, inclusa anche la Campania. Anche in questo 2021 l’arrivo del freddo ha fatto risalire il numero dei casi di Covid-19,in seguito ad un’estate caratterizzata da relativamente pochi contagi.

I dati del monitoraggio epidemiologico Covid-19 raccolti dalla Cabina di Regia, infatti, non sono per nulla ottimali. Quasi tutte le regioni e le province autonome risultano essere classificate nuovamente a rischio moderato. Tra queste anche la Campania.

L’unica regione che attualmente presenta un rischio basso è la Calabria; mentre il Friuli Venezia Giulia è addirittura ad alta probabilità di progressione a rischio alto.

L’utilizzo delle mascherine e il distanziamento sociale, per quanto possano essere stati invasivi nella nostra quotidianità, sono necessari per non permettere al virus di diffondersi ulteriormente.