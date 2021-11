Coronavirus, 5 nuovi positivi a Scala: 4 sono minori, 1 un genitore vaccinato con doppia dose. A darne la notizia è stata direttamente l’amministrazione comunale di Scala, in Costiera Amalfitana, tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune:

Si comunica che a seguito di tampone antigenico, si registra la positività al Covid-19 di quattro minori e di un genitore C.F., regolarmente vaccinato con doppia dose.

Si precisa che si è ancora in attesa di ricevere l’ esito dei tamponi molecolari ( ai quali si sono sottoposti anche i quattro minori) effettuati venerdì scorso e che sono in lavorazione presso l’ Istituto Zooprofilattico di Portici, e che i minori contagiati hanno effettuato il test antigenico in quanto hanno presentato lievi sintomi influenzali durante la giornata di ieri