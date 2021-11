Coronavirus: 3 nuovi positivi e 3 guarigioni a Meta. A dare gli aggiornamenti al 19/11/2021 ore 18.00 sono stati direttamente il Sindaco di Meta, in Penisola Sorrentina, Giuseppe Tito, ed il Cons. Delegato Corrado Soldatini tramite un post pubblicato sui loro profili Facebook.

Registriamo 3 guarigioni e 3 nuove positività di 1 donna di 69 anni ed 1 coppia convivente di 42 e 35 anni.

Attualmente sul nostro territorio risulterebbero quindi 12 casi positivi al CoVid19

Per tutti gli aggiornamenti relativi a:

▪️Situazione Vaccini

▪️Aggiornamenti Ambulatorio

Vaccinale

▪️Dati CoVid sul nostro territorio

Seguici su https://www.covidmappenisolasorrentina.org

▪️Per tutte le informazioni relative al funzionamento dell’ambulatorio Casa Starita potete contattare i seguenti numeri: 0815341084 – 3334938247 nei giorni

– lunedì, martedì e giovedì pomeriggio

– mercoledì e venerdì mattina.

SI INVITA A COMUNICARE POSITIVITÀ RILEVATA DA SCREENING ANTIGENICO EFFETTUATA IN LABORATORI PRIVATI

Invitiamo tutti a rispettare e seguire norme base anti covid , consigliamo nel dubbio di procedere alle verifiche tramite test presso farmacie convenzionate

per COMUNICARE positività o guarigioni

allegare alla mail l’esito del tampone sindaco@comune.meta.na.it

in alternativa numero dedicato UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO 0810812275

Orari:

Lunedì-mercoledì-venerdì 8/14

Martedì-Giovedì 8/17