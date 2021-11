Coronavirus: 1 nuovo positivo e ben 13 guariti a Minori. A dare la buona notizia è stato direttamente il sindaco di Minori e Responsabile della Sanità della Costiera Amalfitana, Andrea Reale. Riportiamo di seguito le parole del primo cittadino:

Registriamo in data odierna la buona notizia di ben 13 GUARITI e 1 NUOVO POSITIVO risultante dal controllo ASL per rientro a scuola, quindi già in quarantena.

Il numero totale dei positivi scende sensibilmente di oltre il 50% passando da 22 a 10.