Coronavirus: 1 guarito e 8 nuovi positivi a Tramonti, quasi tutti appartenenti ad una sola famiglia. Riportiamo di seguito l’aggiornamento Covid-19 del Comune di Tramonti, in Costiera Amalfitana.

Buongiorno. Oggi registriamo 1 guarito, ma contestualmente 8 nuovi contagi, di cui 7 appartenenti ad una sola famiglia. Sono tutti asintomatici, fortunatamente.

Il numero totale di contagi sul territorio è pari a 9.

In linea con il resto d’Italia i contagi sono in aumento: chiediamo attenzione, rispetto delle norme igienico sanitarie e invitiamo chi non l’ha ancora fatto a vaccinarsi.