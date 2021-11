Corbara, viabilità: lavori sulla SP 2 ex S.P. 2/a via Esterna Chiunzi dal km 7+600 al Km 7+607. Qui il dispositivo del traffico

Corbara, viabilità: strada chiusa sulla SP 2 ex S.P. 2/a via Esterna Chiunzi dal km 7+600 al Km 7+607 dalle ore 07.30 alle ore 18.30 dell’1 dicembre 2021.

I lavori interesserano quel tratto per permettere la realizzazione di un nuovo allaccio idrico da parte della Società privata dell’acqua.

Per regolarizzare il tratto di strada nella zona interessata vigerà il senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri.

L’Ordinanza n. 1476 – Viabilità della Provincia di Salerno riporta quanto di seguito:

la richiesta della CO.GE.CA. srl del 19/11/2021, con la quale chiede il senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri dalle ore 07.30 alle ore 18.30 per l’1/12/2021, per la realizzazione nuovo allaccio idrico per conto della GORI spa…

Ordinanza viabilità Corbara 1 dicembre