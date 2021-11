Controlli a “largo raggio” dei Carabinieri: denunce, multe e un’attività chiusa a Sorrento. Ieri sera, i carabinieri della compagnia di Sorrento insieme alle squadre d’Intervento Operativo del Reggimento Campania, agli specialisti del Nucleo Ispettorato Lavoro Carabinieri, alle unità antidroga e anti esplosivo del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno e con il supporto aereo del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in tutti i Comuni della costiera.

Durante l’operazione a largo raggio sono state ispezionate diverse attività commerciali, identificate 230 persone, controllati oltre 100 veicoli, elevate alcune decine di contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di circa 3mila euro e segnalati all’autorità amministrativa alcuni consumatori di sostanza stupefacente.

I militari con la collaborazione del colleghi del nucleo addetto alle ispezioni sui luoghi di lavoro hanno trovato quattro lavoratori in nero, uno dei quali percettore di reddito di cittadinanza. Al titolare sono state contestate una serie di violazioni penali e amministrative in materia di lavoro, nonché contestato il mancato rispetto delle normative per il contenimento del contagio da covid-19. Al termine dell’ispezione è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale e elevate sanzioni pecuniarie per l’importo complessivo di 30mila euro.

Le unità cinofile dell’Arma, nella centralissima piazza Sant’Antonino di Sorrento, hanno fiutato marijuana addosso ad alcuni giovani controllati, nei cui confronti è scattata la segnalazione al Prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti. Sequestrati in totale 10 grammi di marijuana.

Deferiti a piede libero alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata due cittadini di nazionalità rumena per accattonaggio con impiego di minore. I carabinieri li hanno sorpresi a mendicare per le strade di Sorrento con un bambino ancora in fasce.