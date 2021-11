Contro il Sabaudia arriva la prima vittoria in serie A della Folgore Massa

È stata attesa, auspicata, desiderata e finalmente è arrivata: contro il Sabaudia abbiamo assistito alla prima vittoria in serie A della Folgore Massa! Con 3 set a 0 i ragazzi di coach Esposito portano a casa un risultato straordinario e, al termine della gara, lo stesso Esposito dichiara: “Siamo felicissimi di essere riusciti a centrare questa vittoria che stavamo cercando, vittoria tutto sommato meritata. In fase di presentazione – continua il mister – avevo detto che era una partita dal peso specifico importante e che ci potevano essere tensioni da ambo i lati, con poca lucidità, ma ne siamo usciti bene portando a casa ogni set. Fondamentale è stato il gruppo perché anche quando qualcuno era in difficoltà si è messo a disposizione degli altri, facendo un lavoro sporco. Ora, con la vittoria abbiamo più entusiasmo e potremo lavorare meglio”. Prossima sfida il derby con il Marigliano: “Ai ragazzi avevo detto che non eravamo quelli dalle 3 sconfitte: non eravamo scarsi prima e non siamo forti adesso. Dobbiamo continuare a lavorare”.