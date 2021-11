Contagiati in Penisola Sorrentina, boom a Vico Equense e Piano di Sorrento I dati che sono diffusi fanno prevedere un qualcosa di negativo, in primis siamo in presenza della quarta ondata e poi si sta mettendo a rischio il Natale ed il Capodanno.

Nella cittadina alle porte della Costiera, Vico Equense, il sindaco Peppe Aiello, nella giornata del 27 novembre, afferma che “registriamo 10 nuovi casi ed attualmente sono 38 i concittadini positivi. La situazione non è allarmante ma la curva epidemiologica è sempre in salita e dobbiamo tenerla sotto stretto controllo”.

Il sindaco metese, Giuseppe Tito, fa sapere che alle 8 di questa mattina (27 novembre), si contano altri 9 contagi per un totale a quota 22. Ci sono anche due bambini di 6 e 4 anni.

A Piano di Sorrento fino ad oggi si sono registrati 23 casi positivi con 13 nuovi casi solo tra il 25 ed il 27 novembre, mentre a Sant’Agnello il report più recente è relativo al 25 novembre e riporta 7 contagi in questo momento nel territorio comunale.

Mentre a Sorrento il report sui contagiati al covid è del 26 novembre, e vedeva ben 21 positivi, mentre l’ultimo bollettino emanato a Massa Lubrense è del 24 novembre, quando il sindaco Balduccelli evidenzia che ci sono 18 contagi.