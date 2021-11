Conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi, c’era il nome del sindaco di Cetara Della Monica , ma è tutto fermo

Conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi, stasera si doveva decidere il nuovo presidente. Da Positano a Vietri sul mare, la Costiera amalfitana, luogo fra i più rinomati al mondo, non ha una rappresentanza unitaria. Solo una conferenza, non riconosciuta istituzionalmente, che finora non ha ancora avuto una identità forte e chiara. L’ultimo presidente è stato l’ex sindaco di Praiano Giovanni Di Martino, ora c’è il vice Luigi Mansi . Si era parlato del sindaco di Cetara Della Monica , ma non è passata al momento questa scelta . Sicuramente finora non ha avuto un ruolo determinante, speriamo che in futuro ci si riesca con problemi dal traffico allo sviluppo turistico che dovremo affrontare dopo questa pandemia più di prima .