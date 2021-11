Conca dei Marini: il “Ristorante La Tonnarella” in cerca di un cameriere. Il Ristorante La Tonnarella di Conca dei Marini, in Costiera Amalfitana, è alla ricerca di un cameriere con esperienza lavorativa in campo della ristorazione e conoscenza della lingua inglese in vista dell’estate 2022.

Sorto agli inizi degli anni sessanta grazie alla sapiente trasformazione di un locale adibito a custodia della tonnara (da cui il nome), particolare rete con cui fino al 1965 venivano pescati i tonni nella zona di mare antistante, ne fu il primo intelligente gestore l’imprenditore Umberto Lauritano, meglio noto come “ O’ Bacchiss”, di antiche origini marinare. A quel tempo la spiaggia di Conca dei Marini era ancora scarsamente frequentata; si notavano solo pochi ombrelloni e qualche barca di vecchi pescatori. Poi arrivò la notorietà e il “boom”.

Lungo è l’elenco dei personaggi importanti che, nel corso degli anni hanno frequentato la splendida “ TONNARELLA”, deliziandosi con una gastronomia tipicamente marinara che raggiunge l’eccellenza con i famosi “ spaghetti e zucchine “ e la magistrale “ pezzogna all’acqua pazza”.

Spiccano le presenze significative di personalità illustri quali la first Lady Jacqueline Kennedy, Margareth d’Inghilterra, ospite della famiglia d’Urso proprietaria di villa a pochi passi dalla marina, l’armatore l’Onassis, Carolina di Monaco, che volle battezzare la figlia nella adiacente chiesetta della Madonna della Neve.

Oggi il locale è gestito con bravura e competenza dai figli dello storico proprietario Umberto Lauritano, Angelo, chef simpatico e sempre disponibile, e Franco, premuroso e garbato addetto alle pubbliche relazioni.

Entrambi custodiscono gelosamente e con zelo la fama e il successo di un locale tanto prestigioso quante caratteristico e coinvolgente.

Per informazioni chiamare al numero 3395912526