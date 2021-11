Comune di Sanza: celebrato centenario della Tumulazione del Milite Ignoto e 103° Anniversario della Vittoria, Giornata dell\'Unità d\'Italia e delle Forze Armate

Infatti, ieri 4 novembre 2021, la sezione di Sanza Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Federazione di Salerno con il Presidente e Consigliere Provinciale Salerno Cav. Attilio De Lisa (anche Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana con onorificenza ricevuta presso la Prefettura di Salerno) insieme al vice Stefano Colucci ed altri soci tesserati, ha celebrato in collaborazione con l’Amministrazione comunale capeggiata dal socio Sindaco Dottor Vittorio Esposito e come da programma, il 103°Anniversario della Vittoria, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate + il Centenario della Tumulazione del Milite Ignoto e la Benedizione da parte del Parroco don Giuseppe Spinelli della diocesi di Teggiano-Policastro di Targa Commmorativa dei 71 anni di vita quindi nata dal 1950 e rinviata dal 30 settembre 2020 per assembramenti coronavirus covid-19.

Tutto avvenuto insieme alle Autorità locali (Civili, Militari,Religiose e Armate) e alla Rappresentanza del Comando Comprensorio Esercito di Persano invitate.

Inoltre portando anche i saluti dai Presidente Provinciale Prof. Antonio Landi e Nazionale Cav. Gino Gheller e quindi dove si è vista la presenza del Luogotenente Antonio Russo della stazione dell’Arma dei Carabinieri di riferimento al Comando Compagnia di Sapri e il Capo della Polizia Municipale socio Vincenzo Manduca.

Il Programma è stato rispettato alla lettera, infatti alle 8.30 il ritrovo presso la sede edificio polifunzionale in Piazza Aviere Angelo Ciorciari e alle ore 09 corteo con la Bandiera Tricolore Italiana A.N.C.R. alla Chiesa San Francesco e Celebrazione della Santa Messa in onore dei Caduti in Guerra presieduta dal parroco don Giuseppe Spinelli.

In Chiesa al Termine della celebrazione c’è stato l’intervento del Cav. Attilio De Lisa con il ringraziamento a tutti i presenti e non invitati (compreso Sindaco dottor Vittorio Esposito, Mons. Antonio De Luca assente, Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonietta Cantillo dell’Istituto Statale Comprensivo Buonabitacolo e Sanza assente, coro Voci Sinfonia Teresa Miraglia sempre disponibile con il canto, Parroco don Giuseppe Spinelli, Soci Tesserati e Cittadini, Prof. Felice Fusco storico locale presente, Prefettura di Salerno invitata, Direzione Generale dell’ASL Salerno, Procura della Repubblica presso il tribunale di Lagonegro invitata, Comando Comprensorio Esercito di Persano presente, Associazioni,Pro Loco, Protezione Civile e BCC di Buonabitacolo invitata), il ricordo del Centenario del Milite Ignoto insieme alla Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate oltre la consegna degli attestati agli eredi del conflitto della Prima Guerra Mondiale.

Di conseguenza il corteo verso il Monumento dei Caduti in Guerra in Piazza XXIV maggio con la deposizione di una corona d’alloro, la rievocazione dei caduti delle due guerre mondiali, la lettura del Bollettino della Vittoria,la Preghiera dei Combattenti e Reduci oltre il Silenzio e il canto del piave ed Inno Nazionale allietato dal Coro Voci Sinfonia Teresa Miraglia.

A fine manifestazione c’è stata la Benedizione della Targa Commemorativa rinviata al ricordo dei 71 anni di vita della sede sezione dal 2002 presso l’edificio polifunzionale comunale in Piazza Aviere Angelo Ciorciari da parte del Parroco don Giuseppe Spinelli oltre nell’Aula Consiliare il rinfresco di auguri del Sottoscritto Presidente eletto il 12 settembre 2021 a Giffoni sei Casali alla nuova carica di Consigliere Provinciale.

Infine dal Cav. Attilio De Lisa va il caloroso saluto e ringraziamento del sostegno al nuovo Consiglio Direttivo 2021-2024 e i 70 Soci Tesserati iscritti della sezione A.N.C.R. di Sanza dei Paesi dei dintorni del Vallo di Diano (Sanza,San Rufo,Polla,Teggiano,Sala Consilina,Sassano,Montesano sulla Marcellana,Casalbuono, Padula,Buonabitacolo), del Cilento (Centola,Alfano,San Giovanni a Piro,Torre Orsaia,Casaletto Spartano,Sapri,Vibonati,Santa Marina,Tortorella,Caselle in Pittari) e della Provincia di Potenza (Avigliano).