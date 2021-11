Come sarà il Natale a Sorrento? Ne parliamo con Antonio Cafiero e Federico Iaccarino

Sorrento si conferma una delle capitali del turismo anche nel periodo invernale, unitamente agli altri comuni della penisola sorrentina. Nella città del Tasso tutto è pronto per il periodo natalizio, con le luminarie per le strade ed il bellissimo albero in Piazza Tasso. Si aspetta solo il giorno dell’accensione per dare il via al periodo più magico dell’anno e che attira sempre tantissimi turisti desiderosi di visitare Sorrento durante le festività natalizie per poter ammirare la bellezza delle luci che rendono ancora più bella la città. E proprio in Piazza Tasso abbiamo incontrato Antonio Cafiero della Pasticceria Primavera ed il fotografo ed organizzatore di eventi Federico Iaccarino che ci parlano della ripresa dopo più di un anno di sofferenza a causa della pandemia. A Sorrento si comincia a respirare di nuovo con la ripresa degli eventi e ci si augura che sia davvero un Natale ed un Capodanno all’insegna della ripresa, sempre ovviamente nel rispetto delle regole anti-Covid che oramai conosciamo benissimo.