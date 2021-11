Clamoroso Sorrento: beffato in 9 dal Casarano

Partita infuocata quella tra il Casarano ed il Sorrento! Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, ma con gli uomini di Cioffi che più volte hanno tenuto in apprensione Iannì, i rossoneri trovano il vantaggio grazie ad un rigore affidato all’educato piede di Iadaresta. Al 22′ erano stati i padroni di casa a trovare la rete, annullata poi dall’arbitro per fuorigioco. Nella ripresa gli ospiti reclamano un penalty per il fallo subìto da Cassata, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Al 61′ Casarano in 10 per l’espulsione di Meduri, dovuta ad una doppia ammonizione. Nemmeno il tempo di organizzarsi in campo che, 4 minuti dopo, viene espulso anche Sanchez ed è rigore per il Sorrento. Iadaresta c’è! Il Casarano fa di necessità virtù e tenta di attaccare con i reduci dell’incontro fino a trovare il pari all’88esimo con Tedesco. Finisce dunque 1-1 con l’amaro in bocca per il Sorrento e la felicità del Casarano per l’impresa riuscita in 9 uomini.