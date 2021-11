Città Metropolitana di Napoli, Manfredi convoca il Consiglio: in arrivo fondi per le scuole. Il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, presente oggi nella sede della Città Metropolitana, ha approvato una serie di rilevanti deliberazioni che saranno poste all’approvazione definitiva del Consiglio Metropolitano convocato per i giorni 24 e 25 novembre prossimo.

In particolare, in relazione ai fondi Pnrr previsti dal Decreto n.217/2021 del ministro dell’Istruzione, sono stati approvati interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana per un importo di 18.906.528,87 euro.

Inoltre, attraverso l’applicazione dell’avanzo di amministrazione libero, sono stati investiti 9 milioni 450mila euro per il finanziamento dei lavori di adeguamento strutturale di 3 edifici scolastici di competenza delle Direzioni Tecniche Scuole 1 e 2 della Città Metropolitana di Napoli; 2 milioni 170mila euro sono stati poi stanziati per finanziare iniziative natalizie promosse dei Comuni del territorio metropolitano.

Al termine della riunione con i capigruppo e dopo un incontro con i dirigenti dell’Ente, il sindaco Manfredi ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Lo sviluppo di Napoli dipende molto dell’interazione con la sua area metropolitana. In tal senso sono fondamentali le proposte che provengono dai singoli territori. Vanno sfruttate a pieno le grandi potenzialità della Città Metropolitana: sarà l’impegno della nostra amministrazione”.

Fonte Il Mattino