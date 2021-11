Choc a Pagani, uomo si spara e muore in Chiesa

In fin di vita, l’uomo è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore da un’ambulanza del 118, scortata dai carabinieri.

Per lui, però, non c’è stato nulla da fare. Si tratta di una persona di mezza età

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Pagani dove un uomo è stato ucciso all’interno della Basilica di Sant’Alfonso.

Secondo quanto riportato da Telenuova un uomo pochi minuti dopo l’apertura pomeridiana ed profittando della Chiesa ancora vuota, è rimasto vittima di un colpo d’arma da fuoco al volto.

Il rinvenimento sarebbe avvenuto da parte di alcuni presenti entrati in Chiesa per la messa vespertina.

Sul posto i carabinieri della locale tenenza, gli uomini della sezione scientifica dei carabinieri ed un ‘ambulanza del 118.

L’uomo è stato trasportato immediatamente in ambulanza, in fin di vita all’ospedale di Nocera Inferiore. Ma per lui non c’era più nulla da fare.

Il drammatico episodio di cronaca si è verificato poco dopo le 17 di questo pomeriggio. Mai si era verificato qualcosa di simile all’interno di un luogo sacro.

Sul posto i militari dell’arma agli ordini del tenente Simone Cannatelli, la polizia locale ed anche il sindaco della città Lello De Prisco. La Basilica di Sant’Alfonso è stata chiusa ed interdetta al pubblico. All’interno i rilievi della scientifica del reparto territoriale dei carabinieri di Nocera Inferiore.

Al vaglio degli inquirenti tutte le ipotesi. I militari stanno esaminando tutte le piste.