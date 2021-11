Chiusura del Pronto Soccorso di Vico Equense, il 2 novembre incontro con il Direttore Generale dell’ASL NA3

Vico Equense. Il sindaco Peppe Aiello rende noto: «Non si può parlare di città, di vivibilità, di turismo se prima di ogni altra cosa non ci si occupa del Diritto alla Salute dei propri concittadini. Non appena ho ricevuto l’investitura ufficiale e il titolo ad interloquire con le istituzioni interessate mi sono attivato, dapprima, con sopralluoghi all’Ospedale De Luca e Rossano e al Poliambulatorio di Moiano e, subito dopo, con la richiesta di un incontro urgente con Il Direttore Generale dell’Asl Napoli 3, ing. Gennaro Sosto. L’appuntamento è fissato per domani 2 novembre ed ho esteso la partecipazione a tutti i consiglieri e ai colleghi sindaci dei Comuni della Penisola Sorrentina.

Alla perdurante chiusura del Pronto Soccorso di Vico Equense non si può più rispondere con promesse o prospettive di concorsi per l’impiego di personale. Oggi abbiamo l’urgente necessità di azioni concrete, fatti tangibili. Nei mesi addietro, l’ing. Sosto ha chiesto sostegno alla nostra Amministrazione e alle parti sociali della comunità, tale sostegno lo abbiamo più volte ribadito, in tutti gli incontri e in tutte le forme. Ora è tempo di soluzioni!».