Cetara torna a zero contagi. Negativizzati gli ultimi due casi positivi al Covid-19

Cetara, costiera amalfitana. Il sindaco Fortunato Della Monica rende noto: «Carissimi concittadini, vi comunico che i due positivi si sono negativizzati. In questo momento, tuttavia, in cui la curva dei contagi sembra risalire, siamo ritornati a casi zero. Raccomando, quindi, ancora di più di essere prudenti e di utilizzare sempre le mascherine, il gel igienizzante nonché il mantenimento delle distanze.

Venerdì 26 novembre, riapriremo il centro vaccinale per la terza dose, quindi rinnovo l’invito a prenotarsi chiamando i volontari della protezione civile allo 0899355570.

La speranza resta quella di trascorrere un Natale sereno in famiglia».