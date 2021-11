Cetara non è più Covid free. Anche nella cittadina della Costiera amalfitana, modello per la lotta contro il coronavirus Covid – 19, c’è un positivo. L’annuncio del sindaco Della Monica

Carissimi concittadini,

nonostante la massima prudenza, purtroppo devo comunicare che un nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19.

Come già sapete, come accaduto per i bimbi dell’asilo e prima ancora per gli altri casi, è stato avviato immediatamente il protocollo di isolamento per la persona in questione. Sono stati già tracciati tutti i contatti e disposti in isolamento fiduciario.

Erano sette mesi che Cetara non registrava un caso Covid. Questo ci fa capire che il virus è insidioso, nonostante il vaccino, ma noi possiamo fare la nostra parte mantenendo le distanze di sicurezza, proteggendoci con mascherine e igienizzante e avendo cura di noi stessi e del prossimo.

Il Vs Sindaco.