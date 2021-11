Cetara, messa in sicurezza del costone: proseguono i lavori. Sindaco sul posto

I lavori sono cominciati dalle prime ore dell’alba di ieri, giovedì 4 novembre, e proseguono anche oggi. Si tratta degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del costone roccioso lungo la statale 163 “amalfitana”. L’amministrazione e il sindaco di Cetara seguono costantemente il progredire dell’intervento, al punto che il primo cittadino Roberto Della Monica si è recato sul posto. I lavori saranno ultimati entro fine novembre per poi rimuovere il semaforo.

La frana risale al mese di settembre, al chilometro 46,500, quando il rivestimento in rete metallica ha contenuto lo sgretolarsi della roccia, per evitare che piombasse tutto in strada. Nelle ore successive, furono installati i new jersey con conseguente restringimento di corsia.