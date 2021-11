Cetara: il 1° gennaio la scadenza contrassegni per la sosta delle autovetture, le modalità di rinnovo. Il Sindaco di Cetara, in Costiera Amalfitana, Dott. Fortunato Della Monica, ed il Consigliere Comunale con delega alla Polizia Locale, Luigi Carobene, hanno fornito tute le informazioni circa il rinnovo contrassegni per la sosta delle autovetture e degli autocarri dei residenti per l’anno 2022/2023.

Si rende noto che dal 1° gennaio 2022 p.v. i contrassegni per la sosta delle autovetture e degli autocarri dei residenti non saranno più validi e sarà necessario a cura degli interessati provvedere alla richiesta di rinnovo.

Si precisa che i nuovi contrassegni per la sosta residenti, che avranno validità fino al 31 dicembre 2023, saranno in distribuzione a partire dal 29 novembre p.v.

Come da delibera di giunta comunale n° 146 del 19.11.2021, i nuovi contrassegni avranno durata biennale con costo annuo di € 10,00 per la prima auto e € 20,00 per la seconda auto di proprietà.

Le istanze del contrassegno dovranno essere richieste ONLINE all’indirizzo https://servicepolizialocale.it/index.php/cetara, oppure dal link al suddetto indirizzo presente nel portale del Comune di Cetara.

Si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2022 ai veicoli sprovvisti dei nuovi contrassegni saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.