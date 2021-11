Centro Vaccinale Castiglione a Ravello, ancora disagi per gli anziani lasciati all’aperto col freddo e la pioggia

All’hub Vaccinale dell’Asl di Salerno all’Ospedale Costa d’ Amalfi continuano i disagi. Disagi resi pubblici anche durante il consiglio comunale della Città della Musica guidata dal sindaco Paolo Wuilleumier, con gli anziani assembrati e a volte costretti a tornare indietro perchè troppi. La cronaca registra una grande affluenza al centro vaccinazioni di Castiglione di Ravello. Le operazioni avvengono senza prenotazione: ci si porta al centro, si ritira il numero e si attende all’aperto il proprio turno. La cosa sarebbe accettabile, perchè l’aria aperta è anche sin tomo di semisicurezza; solo che queste giornate piovose, umide, ventose non consentono che l’attesa poss avvenire all’aperto. Altrimenti gli utenti dovrebbero ricorrere, e di corsa, anche al vaccino antinfluenzale., che generalmente è riservato a quelli che solno avanti negli anni

Non vorremo che questa situazione precaria possa distogliere , scoraggiare, rendere timorosi gli utenti dal vaccinarsi per il timore di potersi ammalare in un posto o in un momento in cui ci si presenta per restare in buona salute.

Dal momento che le previsioni non promettono bel tempo e poichè si prevede sempre un buon numero di persone giudiziose che si sottopongono all’iniezione del vaccino, sarebbe opportuno intervenire.

Giriamo a chi di dovere, perchè la lamentela è continua