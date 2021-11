Centenario fa la terza dose di vaccino contro il Covid a Meta di Sorrento

Ha 100 anni e non ha esitato a fare la terza dose di vaccino per proteggersi dal Covid. Anziano di Meta di Sorrento riceve la visita dell’equipe che procede con i vaccini a domicilio per i più anziani e chi non può raggiungere i centri in provincia di Napoli. “Oggi papà alla veneranda età di 100 anni e due mesi ha provveduto a vaccinarsi contro gli effetti del Covid19” spiega il figlio, che ha pubblicato la sua testimonianza sui social. Un messaggio rivolto a chi è ancora scettico. Continua il figlio Giuseppe Buonocore: “Un grazie alla professionalità del team dell’ASL intervenuto. In particolare un ringraziamento al dottore Antonio Coppola, un medico fantastico e all’assessore del comune di Meta Angela Aiello. Anche noi diamo il nostro contributo alla lotta al virus”.