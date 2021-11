Cava de’ Tirreni: vigili del fuoco e canile comunale salvano il pony abbandonato. Riportiamo di seguito le parole del Sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli:

IL CANILE, UNA ECCELLENZA CAVESE

Il nostro canile comunale ha dimostrato ancora una volta di essere veramente una eccellenza non solo della nostra città.

Voglio ringraziare tutti i volontari della Lega per la difesa del cane e quanti si occupano del benessere animale che si stanno prendendo cura di Luce, la pony che ha vissuto una esperienza atroce, legata, abbandonata nei boschi di una città vicina.

Luce è riuscita a liberarsi ma era in condizioni drammatiche, denutrita e allo stremo delle forze. Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Sarno è stata portata, non a caso, alla struttura veterinaria del canile di Cava de’ Tirreni, per essere curata e cercare di strapparla alla morte.

Ora si sta riprendendo grazie alle cure e all’amore che la circonda, l’accaduto ha scatenato una vera e propria gara di solidarietà sotto l’aspetto medico e nel donare il necessario per accudirla.

Grazie per la passione, la competenza e l’organizzazione messa a disposizione degli animali.

Invito tutti a sostenere il canile e l’associazione che prima di tutto opera con il cuore.