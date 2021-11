Cava de’ Tirreni: trovato con un fucile in casa, patteggia un anno e sei mesi

Ad avviare il lavoro dell’ufficio inquirente era stato il controllo partito da un pregresso accertamento: perquisizione e ritrovamento del fucile. L’arma era stata bloccata: era priva di qualunque contrassegno o elemento peculiare per rintracciarla in banca dati, di provenienza sconosciuta e con delle modifiche strutturali accertate: in sede di udienza preliminare, per il proprietario è scattata la sentenza di patteggiamento, previo accordo tra le parti per il calcolo della pena.

Fonte La Città di Salerno