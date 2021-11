Cava de’ Tirreni, svolta nel caso Arianna: l’intesa vale più di tre milioni. Ne parla Giuseppe Ferrara in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

Svolta decisiva nel caso della giovane Arianna Manzo , la “bambina di legno” cavese, oggi alla soglia della maggiore età, rimasta tetraplegica, sorda e ipovedente per un caso di malasanità che l’ha vista coinvolta ad appena tre mesi dalla nascita. I vertici dell’azienda ospedaliera “Antonio Cardarelli” di Napoli si sono, infatti, detti disponibili non solo a corrispondere il risarcimento di 3 milioni di euro che era già stato disposto dai giudici in primo grado, ma anche una somma aggiuntiva – ancora da quantificare – a titolo di indennizzo per gli ultimi anni nel corso dei quali le condizioni di Arianna Manzo si sono ulteriormente aggravate per mancanza delle costose cure a cui si sarebbe dovuta sottoporre.

È quanto è emerso dall’incontro tenutosi, ieri pomeriggio, all’interno degli uffici della Direzione generale del “Cardarelli”, al quale i genitori di Arianna Manzo erano stati invitati per il bonario componimento della controversia pendente. Alla riunione, che ha visto la presenza del papà di Arianna, Eugenio Manzo , e del fratello Mario (la mamma Matilde Memoli era impegnata ad occuparsi della giovane), avrebbe dovuto prendere parte anche il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca , il quale tuttavia pur se assente per impegni istituzionali, aveva rinnovato via messaggio il suo sollecito alla definizione di un accordo stragiudiziale, ribadendo la sua volontà politica di mettere un punto in calceall’annosa disputa. Dello stesso avviso, a quanto pare, anche il direttore amministrativo Maria Maiorano e il direttore generale Giuseppe Longo che, oltreché con Eugenio e Mario Manzo, hanno interloquito anche con il legale della famiglia, l’avvocato Mario Cicchetti .