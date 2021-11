Cava de’ Tirreni: sosta “fuorilegge”, dirigente nel mirino

L’esasperazione per il caro parcheggi scatena ancora una volta il malcontento dei cittadini che si sollevano, ora, contro i dirigenti di Palazzo di Città, beccati a parcheggiare in divieto di sosta, senza il tagliando e senza nessun tipo di permesso. È così, da controllati a controllori, i ruoli si invertono e fioccano le segnalazioni con tanto di riscontri fotografici. Nel mirino, in particolare, una Opel di colore bianco che – assicurano i cittadini – apparterrebbe a un dirigente di Palazzo di Città. La vettura in questione risulta sistematicamente parcheggiata in divieto di sosta, proprio a ridosso dell’apposito segnale stradale, laddove in realtà il transito dovrebbe essere lasciato libero per permettere ai mezzi d’emergenza di intervenire in caso di necessità o comunque per concedere alle persone con disabilità di accedere agli stalli a loro riservati poco più avanti.

Una circostanza che, a quanto pare, non è sporadica tanto che in molti si sono accorti dell’irregolarità e hanno sollecitato ora interventi da parte delle autorità competenti, chiamate a prendere provvedimenti senza fare distinzioni e favoritismi. Sembrerebbe infatti che, alcuni residenti della zona, notata l’auto parcheggiata in divieto di sosta, si siano letteralmente appostati nei giorni successivi per capire se e come sarebbero stati presi provvedimenti. Ma a distanza di una settimana, nel corso della quale l’auto è stata parcheggiata quasi tutti i giorni nello stesso punto, tanto da permettere ai curiosi non solo di individuarne il titolare, ma anche di scattare qualche foto da inviare agli organi competenti, la situazione non è cambiata e non sarebbe state elevato nemmeno un verbale nei confronti del trasgressore.