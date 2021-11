Cava de’ Tirreni: riapre ai fedeli il Santuario dell’Avvocatella, dopo l’addio di dom Gennaro

L’auspicio, ora, è che possa riprendere anche il consueto appuntamento del 13 del mese per chiamare a raccolta nuovamente le migliaia di pellegrini che ogni anno raggiungevano il luogo di culto. È una grande tensostruttura, il “Centro della Misericordia”, capace di ospitare 2.500 fedeli per funzioni religiose, conferenze, concerti e attività culturali. C’è poi la piccola cappella, costruita sul modello di quella di Fatima, sorta sul luogo dove la statua della Vergine, in visita in Italia, venne depositata dall’elicottero con le reliquie del santuario portoghese. Ma l’Avvocatella offre anche i suggestivi percorsi che si snodano tra i boschi della zona, abbelliti con le stazioni della Via Crucis (in marmo di Carrara e alte due metri) per le processioni penitenziali ed eucaristiche. Immancabili i punti di soccorso e ristoro, oltre al parcheggio per auto e pullman. Con la riapertura del Santuario sarà possibile, ora, anche guardare al futuro che preveda da tempo anche la realizzazione di una casa- famiglia e di accoglienza per persone con disabilità.