Cava de’ Tirreni: pannelli fantasma in A3, ora nasce il comitato

Barriere fonoassorbenti e antirumore sul tratto di autostrada che attraversa la città: dopo anni di attesa e richieste inascoltate, i residenti che vivono nei pressi dell’arteria a scorrimento veloce scendono in campo e preparano un’azione concreta da affiancare alla già avviata petizione affinché Autostrade Meridionali provveda quanto prima ad effettuare i lavori promessi ormai da tempo. I cittadini si sono dati appuntamento per domani, presso la Sala Teatro del Convento di San Francesco e Sant’Antonio, per discutere della situazione e valutare la possibilità di istituire un sodalizio cittadino che possa monitorare la situazione e incalzare pedissequamente gli organi competenti.

A farsi promotore dell’iniziativa è stato Salvatore Loria che, sul web, aveva già dato il via in estate a una petizione che ha raggiunto ad oggi circa 330 consensi e continua ad accumulare sottoscrizioni. «Rendiamo pubblico il malessere relativo al rumore che le automobili, i motocicli e gli autocarri provocano transitando ad alta velocità, anche perché l’autostrada attraversa zone abitate ad alta densità spiega Loria – . L’obiettivo restal’installazione di barriere antirumore da far posizionare ai bordi dell’autostrada, lungo i tratti abitati della città affinché il frastuono venga abbattuto». In sostanza, quindi, i cittadini chiedono interventi di insonorizzazione e mitigazione dell’inquinamento acustico. Un’esigenza sempre più impellente col passare del tempo, che vede d’accordo quanti quotidianamente hanno a che fare con i suoni e i rumori provenienti dal tratto di strada ad alta percorribilità.