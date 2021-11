Cava de’ Tirreni. Ok al bando, la Mediateca riapre le porte

Intanto fa bella mostra di sé il lucchetto ai cancelli dell’immobile: all’interno c’è un panorama quasi spettrale che filtra dalle pareti di vetro offuscate dalla polvere. L’antico immobile è inaccessibile a seguito della revoca della concessione ai precedenti gestori per le gravi inadempienze che si erano verificate nella notte di Capodanno del 2020. L’obiettivo dell’amministrazione è garantire che tutto ciò non si ripeta: il bando permetterà di individuare un nuovo gestore che confermi la destinazione turistico- culturale dell’immobile, non prima però di aver effettuato i lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali.

Inizialmente era intenzione dell’amministrazione affidare la conduzione temporanea della struttura alla “Metellia Servizi”, in attesa di individuare un nuovo gestore. Tuttavia si è preferito soprassedere in tal senso, considerato che, al netto dell’emergenza sanitaria, i tempi per un’ulteriore riassegnazione a terzi in via definitiva sarebbero stati troppo lunghi e la struttura sarebbe comunque rimasta inutilizzata in ottemperanze alle vigenti direttive governative in termini di contenimento del contagio. Di qui la decisione di focalizzare l’attenzione sulla redazione di un bando appetibile e in linea con i vincoli che insistono sulla struttura di corso Umberto I, per evitare di ripetere gli errori del passato.