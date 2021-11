Cava de’ Tirreni: locali in disuso, nel patrimonio del Comune settanta immobili destinati al sociale

Individuati gli spazi, quindi, l’amministrazione è pronta a recepire le manifestazioni di interesse che arriveranno dalle associazioni del terzo settore e disporre così affidamenti in gestione di sei anni che potranno essere rinnovate per altri sei anni. Tali disposizioni si inseriscono nel più ampio piano messo in atto da Palazzo di Città per favorire azioni concrete che riguardano il sociale, volte a promuovere lo sviluppo e l’attività delle libere forme associative di cittadini e a favorire, contestualmente, l’integrazione e l’autonomia delle categorie più svantaggiate. Stesse finalità per i tre compendi immobiliari confiscati alla criminalità organizzata che, nell’ultimo anno, il Comune ha acquisito al patrimonio per mettere in campo, in sinergia con le associazioni preposte, progettualità destinate a persone con disabilità, giovani e famiglie in difficoltà socio- economica. A luglio scorso, infatti, il Comune aveva già espresso il proprio interesse all’acquisizione di tre alloggi confiscati, nel 2009, dall’autorità Giudiziaria. Si trattava, in particolare, di due alloggi in piazza Abbro (rispettivamente di 100 e 57 metri quadri), all’interno del Palazzo del Giudeo, e un altro appartamento in via Martiri della Resistenza (di circa 50 metri quadri). A inizio anno, invece, si era proceduto all’acquisizione di un immobile, che sorge tra il Cimitero e la frazione di Santa Maria del Rovo, formato da quattro abitazioni indipendenti e da locali destinati ad uso produttivo per un valore stimato di circa 2 milioni di euro. Più di recente, infine, sono stati acquisiti anche alcuni capannoni di via Angeloni.