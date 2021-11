Cava de’ Tirreni.

Il maltempo che sta colpendo anche la provincia di Salerno ha fatto registrare una frana nel comune di Cava de’ Tirreni, in via Bonazzi, la cosidetta Pietrasanta.

Questa notte poco dopo l’1.30 c’è stato uno smottamento consistente con la frana della carreggiata in via Bonazzi alla Badia. Immediato l’intervento della macchina della Protezione Civile comunale con tecnici ed operai per la chiusura della carreggiata con divieto di transito sia pedonale che veicolare. Sul posto anche Vigili del Fuoco e Carabinieri.

Gli interventi sono stati coordinati dall’ing. Gianluigi Accarino, dal vice Comandante Giuseppe Ferrara e dal Lgt. Matteo Senatore Al momento sono in corso tutti i rilievi del caso. Altri interventi sono stati effettuati nella frazione San Giuseppe al Pennino per allagamenti della carreggiata.

Gia in nottata, il primo cittadino Vincenzo Servalli aveva avvertito i concittadini di quanto accaduto raccomandando “Massima attenzione”.