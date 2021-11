Cava de’ Tirreni, il presidente Mattarella nomina la 19enne Miriam Ed Ouazani “Alfiere della Repubblica”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha selezionato 30 giovani a cui conferire l’attestato d’onore di “Alfiere della Repubblica” per essersi contraddistinti per l’uso consapevole e virtuoso degli strumenti tecnologici e dei social network nel periodo della pandemia.

Tra di essi anche la 19enne Miriam Ed Ouazani di Cava de’ Tirreni «Per l’impegno con cui si dedica alla crescita dei ragazzi “fuori famiglia”. È diventata maggiorenne in una comunità di care leavers, dove è stata esempio di generosità e attenzione per i piccoli, e ora affronta pubblicamente il tema dell’affido, così problematico, quando questi ragazzi giungono alla maggiore età».

La storia di Miriam è molto bella. La 19enne è cresciuta in una comunità di Salerno insieme a bambini tutti più piccoli di lei verso i quali si è sempre comportata come una sorella maggiore fino a quando, divenuta maggiorenne, è tornata a casa dei nonni. Ma non ha mai dimenticato la comunità ed ha deciso di diventare operatore sociale e svolgere il tirocinio proprio presso la struttura che l’ha ospitata per tanti anni al fine di diventare “assistente educativo all’infanzia”. Miriam è partecipe del “Care Leavers network” di “Agevolando”, una rete di giovani che, come lei, sono cresciuti “fuori famiglia”, e nel corso di conferenze regionali ha svolto il ruolo di relatrice, sollevando in particolare il tema dell’affido dei ragazzi maggiorenni, ai quali spesso è preclusa questa opportunità perché non ci sono famiglie o persone disponibili.