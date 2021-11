Cava de’ Tirreni: il Cardarelli cede, intesa con Arianna

L’incontro potrebbe rivelarsi decisivo per la risoluzione della vicenda giudiziaria. La famiglia di Arianna si augura, infatti, di poter raggiungere quell’agognato accordo che permetterebbe alla ragazza di ricevere finalmente le somme necessarie non solo a proseguire le cure, ma anche a vivere una vita più agevole e dignitosa possibile. La ragazza, infatti, è costretta su una sedia a rotelle per l’impossibilità di muovere gli arti, è inoltre ipovedente e sorda a seguito delle cure ricevute poco dopo la nascita (aveva appena tre mesi quando venne ricoverata prima al “Santa Maria dell’Olmo” di Cava de’ Tirreni e poi al “Cardarelli” di Napoli) e alla somministrazione di un farmaco non adatto alla sua età. È da quel momento che per la piccola Arianna, oggi prossima alla maggiore età, che è cominciato l’inferno. Nonostante le cure e le continue attenzioni dei genitori, che hanno dovuto rinunciare al lavoro per stare vicini alla figlia, la famiglia ha continuato a chiedere per anni che venisse fatta giustizia e riconosciuto ad Arianna quel risarcimento di 3 milioni di euro disposto in primo grado, tanto contestato proprio dal “Cardarelli”.

Alla luce della nuova perizia, però, le carte in tavola si sono ribaltate. Nel documento di oltre 600 pagine depositato la scorsa settimana, i periti Cristoforo Pomara , Antonino Giarratano e Maria Serenella Pignotti avevano confermato le responsabilità dei sanitari del “Cardarelli” evidenziando come «la bambina avesse sviluppato un severo quadro di sepsi durante il quale si era concretizzato il danno neurologico che la affligge. Durante il ricovero venivano somministrati alla piccola Arianna farmaci di seconda scelta o di sicurezza non comprovata».