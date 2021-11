Cava de’ Tirreni: ex Velodromo, riqualificazione bloccata

Manca ancora la fideiussione per l’affidamento in gestione dell’ex Velodromo: si arenano, così, le procedure per la riqualificazione dell’area sportiva di via Ido Longo e slitta a data da destinarsi la realizzazione di quel parco sportivo che dovrebbe essere adeguato anche alle esigenze delle persone con disabilità.

La procedura, lunga e articolata, andava avanti ormai da anni: nel 2015 c’era stato bisogno di recuperare i faldoni dell’intero progetto iniziale (quell’ex Velodromo inaugurato più volte dalle passate Amministrazioni, ma mai utilizzato tanto da diventare in poco tempo un impianto fatiscente e preda di incuria e degrado), ricevere poi gli opportuni permessi, stringere un accordo con il vicino liceo “Andrea Genoino” che deteneva il diritto di utilizzo esclusivo dell’area, e poi far partire la gara nel 2019. L’iter era durato almeno cinque anni ma ad oggi – dopo che nel 2020 era stato annunciato con soddisfazione che finalmente il Comune aveva assegnato l’area a una società sportiva cavese pronta ad avviare i lavori di riqualificazione – tutto tace e, nei registri di Palazzo di Città, risulta ancora che la gara per l’affidamento dell’ex Velodromo sia in “assegnazione provvisoria”.

A sollevare la questione è stato il consigliere comunale Eugenio Canora , ex presidente della commissione consiliare Sport, che aveva seguito fin dall’inizio la procedura almeno fino a quando – il mese scorso non ha preso le distanze dalla maggioranza per divergenze di veduta che hanno riguardato il bilancio di previsione e il consuntivo. A distanza di tempo, quindi, Canora è tornato sulla vicenda per appurare quali siano stati i frutti del suo lavoro e, a dare una risposta alle sue perplessità, è stato il vicesindaco con delega alle Opere pubbliche, Nunzio Senatore . «Il problema – ha chiarito Senatore – è che ad oggi la società non è ancora in possesso di una polizza fideiussoria a garanzia dell’assegnazione. Considerato l’importo dell’appalto e la durata della concessione, e la società che ha vinto la gara ha difficoltà ad individuare banche o assicurazioni disposte a fornire tale garanzia un periodo di tempo così lungo (l’assegnazione da bando è di 25 anni). Abbiamo tutto l’interesse affinché quel bene possa essere ultimato e utilizzato. Aspettiamo con ansia l’ok di questa fideiussione per assegnare definitivamente il bando».