Cava de’ Tirreni, centri vaccinali attivi tutti i giorni lavorativi per la somministrazione della terza dose

Cava de’ Tirreni. Il sindaco Vincenzo Servalli rende noto: «Cari concittadini, la terza dose della vaccinazione si riprenderà a fare sulla base di una convocazione da parte dei centri vaccinali che riprenderanno a lavorare tutti i giorni lavorativi in attesa di poter procedere alla vaccinazione anche Sabato e Domenica.

Tale decisione si è resa necessaria alla luce del grande afflusso di persone per la terza dose, alle inevitabili code e spesso, alla insufficienza del numero di vaccini disponibili.

La vaccinazione è la strada maestra per combattere il Covid-19. Facciamo tutti la terza dose».