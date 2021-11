Cava de’ Tirreni, caro sosta: arriva il dietro front sulle nuove tariffe. Ne parla Giuseppe Ferrara in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

Caro parcheggi: il Comune di Cava de’ Tirreni si prepara a ritornare sui propri passi. La giunta del sindaco Vincenzo Servalli , infatti, è al lavoro per rivedere il nuovo piano sosta varato lo scorso settembre a margine dell’approvazione dello schema di bilancio di previsione e entrato in vigore poco più di un mese fa. Gli aumenti – che nella maggior parte dei casi hanno previsto un raddoppio delle tariffe di sosta, soprattutto nei parcheggi fuori strada e nelle strisce blu presenti nel centro cittadino hanno scatenato non poche rimostranze e polemiche sia da parte dei cittadini che dei commercianti, e sul profilo politico si era ampiamente discusso della questione, con forti contestazioni nei confronti di tale provvedimento anche fuori da Palazzo di città. L’amministrazione comunale però sembra intenzionata, adesso, ad invertire la rotta e sta studiando delle variazioni al piano con l’obiettivo di ridurre o quantomeno adeguare in maniera diversa le nuove tariffe di sosta.

Le attuali disposizioni, infatti, prevedono che in tutta la zona A (il centro cittadino vero e proprio) la tariffa oraria per i parcheggi su strada (le strisce blu) sia di 2 euro, nella zona B di 1 euro e nella zona C di 75 centesimi. I parcheggi fuori strada hanno invece una tariffazione di 2 euro l’ora (Trincerone, piazza San Francesco, piazza Amabile e via Tommaso Cuomo) e 1,50 euro per quelli più decentrati (via Schreiber, Largo Mascolo e ex Metropark). Di fronte a tale provvedimento, però non erano mancate le contestazioni tanto che alcuni vandali, col volto coperto dal cappuccio di una felpa, si erano prodigati a mettere fuori uso tutti i nuovi parcometri che la società partecipata Metellia Servizi aveva installato bloccando, con schiuma solidificata espandibile, l’alloggio per l’inserimento delle monete. Inevitabili, poi, tutte le ripercussioni collaterali che hanno portato residenti e commercianti del centro storico a insorgere e promuovere una raccolta firme per il ripristino delle vecchie tariffe.