Cava de’ Tirreni: bucò gli pneumatici anche a Servalli e Senatore, condannato

Le indagini avevano preso il via nel dicembre 2017, quando un vicino del vicesindaco era uscito di casa per portare a spasso il cane e a pochi passi dalla sua abitazione in via Martelli Castaldi aveva visto la Volvo di Senatore con gli pneumatici squarciati. La stessa situazione si era verificata anche per il sindaco Servalli, con l’auto della moglie presa di mira in via Papa Giovanni XXIII. L’inchiesta aveva portato alla luce, poi, altri episodi delittuosi analoghi, attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, col riscontro e il recupero di un grosso punteruolo usato per bucare gli pneumatici. Da qui all’individuazione di Mosca quale responsabile di ritorsione circa favori chiesti e non ricevuti, danneggiamento nei confronti di imprenditori metelliani che non gli avevano procurato un lavoro, estorsioni nei confronti di vari commercianti cavesi per assicurarsi piccole somme di danaro, estorsioni nei confronti degli stessi suoi familiari sia per assicurarsi piccole somme di denaro e per indurli ad accettare accordi sui beni di famiglia.