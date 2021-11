Cava de’ Tirreni, avvocato si impicca nello studio, entra un cliente e lo salva

Cava de’ Tirreni ( Salerno ) Avvocato si impicca nello studio, entra un cliente e lo salva

Ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva all’ospedale di Battipaglia, l’avvocato avrebbe tentato il suicidio tramite l’impiccagione nel suo studio in via Marconi, Cava.

I soccorsi

Salvato in extremis, come riporta ilmattino.it, dall’arrivo di un cliente che avrebbe immediatamente dato l’allarme e chiamato i soccorsi. L’uomo, di 65 anni, trovato impiccato all’interno del suo studio legale sarebbe ancora in gravi condizioni, nonostante i soccorsi tempestivi dei medici.

Le condizioni dell’avvocato

Sarebbe ancora troppo presto per avanzare ipotesi sulle conseguenze, se o meno ci saranno danni cerebrali da ipossia. Ancora increduli amici e parenti per il gesto del professionista cavese, da tutti descritto come un uomo molto sereno, anche se negli ultimi mesi era apparso cambiato.