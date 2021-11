Cava de’ Tirreni arriva a 132 contagiati. A Salerno media Tasso in DAD

Cava de’ Tirreni arriva a 132 contagiati Domani 17.11.2021 le lezioni in presenza sono sospese per tutte le classi al fine di effettuare una sanificazione straordinaria e per permettere ai docenti convocati dall’USCA di effettuare il Test (T0). Per tutte le classi eccetto 1B,1F,2E sarà attivata la Dad.

Si allegherà elenco docenti di 1B,1F,2E impegnati anche nelle altre classi. Per questi ultimi non saranno garantite le ore di lezione in Dad in quanto saranno presso l’USCA per tampone (T0).

Sempre domani, a Casal Velino, nel Cilento , le attività didattiche in presenza saranno temporaneamente sospese nella classe 5a della scuola primaria Bivio di Acquavella e nella classe 2a della scuola secondaria di I Grado di Casal Velino. La decisione è stata presa dalla preside Maria Masella sul sito ufficiale della scuola, a seguito della positività di un alunno.