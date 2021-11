Cava de’ Tirreni, anche gli studenti in piazza: «L’ospedale per il nostro futuro». Ne parla Simona Chiariello in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

«Anche gli studenti in lotta… comitati uniti per l’ospedale». Un unico striscione, ma centinaia di voci. Così ieri mattina gli studenti delle scuole cavesi si sono radunati in piazza Duomo per una manifestazione pacifica per il futuro del Santa Maria dell’Olmo. Un segnale chiaro e forte se si pensa che appena pochi giorni fa la manifestazione organizzata dal Comitato Antonio Civetta era stata oggetto di critiche per la modesta presenza di cittadini. Ieri, invece, la partecipazione è stata massiccia. Un gruppo compatto di studenti (tutti muniti di mascherina) ha sfilato lungo il corso per poi fermarsi in piazza Duomo dove ha occupato la scalinata della cattedrale, esibendo lo striscione. I ragazzi hanno poi proseguito fino a piazza Abbro e dalla scacchiera, sotto il municipio, si sono alternati al megafono per esprimere le loro ragioni. «Noi siamo il futuro di questa città: il nostro ospedale non si tocca, basta tagli. Siamo uniti. Forza Cava». «Spesso i giovani vengono bistrattati e criticati ingiustamente – scrive in un post Paolo Civetta, il presidente del Comitato in difesa dell’ospedale Antonio Civetta – Con i giovani ci si confronta, si dialoga con umiltà, senza presunzione. I giovani sono molto più maturi e coscienziosi di tanti adulti. Grazie mille studenti, in lotta con noi per questa nobile causa! Siete un esempio e una speranza per un futuro migliore!». Nei giorni scorsi dalle corsie del Santa Maria dell’Olmo è stato lanciato l’allarme per le gravi carenze di personale. I disagi maggiori si registrano nel reparto di chirurgia (uno dei medici si è dimesso e non è stato rimpiazzato) in ortopedia (a breve un ortopedico andrà in pensione) e di conseguenza anche al pronto soccorso. Ma non solo. Le carenze in organico hanno forti ripercussioni sull’attività chirurgica. Gli interventi in urgenza vengono assicurati anche se con gravi difficoltà mentre sono sospesi ormai da tempo gli interventi programmati. Uno stop forzato che ha portato ad allungare le liste di attesa. Dopo giorni di silenzio anche il sindaco è intervenuto sulla questione ospedale: «È stata una manifestazione importante (riferendosi a quella del 30 ottobre), il diritto alla salute è un diritto costituzionalmente garantito e quindi è giusto che i cittadini difendano questo loro diritto insieme a noi, insieme alle istituzioni. Io l’ho sempre fatto, anche prima quando facevo il consigliere comunale». E ancora: «Noi – prosegue Servalli – siamo parte dell’azienda ospedaliera Ruggi d’Aragona che ha all’interno cinque strutture. Noi ci dobbiamo muovere dentro questa azienda, dobbiamo rivendicare le giuste esigenze per l’ospedale di Cava sia dal punto di vista del personale, che è il vero tema, ma anche dal punto di vista strutturale, perché nel nostro ospedale esistono delle carenze a cui dare una risposta».