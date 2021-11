Cava de’ Tirreni: addio alla “Sviluppo Costa d’Amalfi”

Il Comune si tira fuori dalla società “Sviluppo Costa d’Amalfi” in liquidazione. Domani in occasione della riunione del consiglio comunale convocata dal presidente Adolfo Salsano alle 16 a Palazzo di città l’assise cittadina ratificherà una serie di atti di natura tecnica, il nuovo programma biennale degli acquisti di beni e servizi ma, soprattutto, la dismissione della partecipazione dalla società mista con partecipazione maggioritaria pubblica che – negli intenti originari – sarebbe dovuta diventare una sorta di agenzia per lo sviluppo locale, responsabile per la gestione dei Patti Territoriali, attirando fondi comunitari per lo sviluppo dei Comuni consorziati.

Nel primo decennio degli anni duemila, tuttavia, la società a responsabilità limitata fu oggetto di turbolenti vicende giudiziarie riconducibili a una serie di fondi (circa 100 miliardi di vecchie lire) ridistribuiti attraverso alterazioni di graduatorie che avrebbero dovuto creare almeno un migliaio di opportunità e posti di lavori mai concretizzatisi. Gli esposti alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore partirono dal Comune di Maiori, allora amministrato da Stefano Della Pietra , che denunciò l’inserimento di alcune società nelle graduatorie in un secondo momento.