Catcalling in Costiera Amalfitana: il sondaggio del Collettivo UANM. In occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, il Collettivo UANM, in Costiera Amalfitana, raccoglie dati relativi al tema del Catcalling, “quel fenomeno che si manifesta tramite commenti indesiderati, gesti, strombazzi, fischi e avance sessuali in aree pubbliche – spiegano -. Il sondaggio è rivolto alla popolazione costiera femminile ed è totalmente anonimo.

Se vuoi partecipare al sondaggio scrivici in privato e ti invieremo il link – dicono.