Castellammare, tre treni Circum bloccati e piove nelle carrozze

Tre treni bloccati a causa del maltempo a Castellammare. Un altro giorno nero per i viaggiatori della Circum a causa dei temporali che stanno interessando la Campania. Dopo i problemi causati dalle forti piogge a Scafati, l’Ente Autonomo Volturno fa sapere che ”causa allagamento nei pressi dell’impianto di Pioppaino sono attualmente fermi in linea i treni delle ore 10:42 da Napoli per Sorrento, fermo a Pioppaino; delle ore 11:06 da Napoli per Sorrento, fermo a Pompei scavi-Villa Misteri; delle ore 11:36 da Sorrento per Napoli, fermo a Castellammare”.

Viaggiatori bloccati nelle carrozze in attesa di capire se i treni riusciranno a ripartire, dopo lo stop avvenuto intorno alle undici di questa mattina.

Nel frattempo arrivano più segnalazioni su casi in cui piove nelle carrozze e gli utenti sono costretti a tenere aperti gli ombrelli.