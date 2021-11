Castellammare, incidente all’uscita dell’autostrada Napoli – Salerno fra camion spazzatura e una 500

Castellammare di Stabia , incidente all’uscita dell’autostrada Napoli – Salerno fra camion spazzatura e una 500. Disagi per il traffico in entrata e uscita per e da la Penisola Sorrentina con caos fino a Vico Equense , ai nostri lettori da Sorrento e da Agerola e Monti Lattari consigliamo di evitare l’accesso a questo casello dell’A3 in mattinata. L’incidente c’è stato poco dopo le 9, vi consigliamo di aspettare dopo le 12 se non è necessario andare.