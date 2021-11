Castellammare, imprenditore nei guai in azienda niente rispetto delle norme di sicurezza: denuncia e sanzione

Imprenditore di Castellammare nei guai per la sua azienda a Torre Annunziata. Aveva anche fatto installare un impianto di videosorveglianza abusivo per controllare i dipendenti. La scoperta dei carabinieri durante i controlli avvenuti ieri nella città fortemente presidiata dalla forze dell’ordine.

Denunciato il 66enne stabiese, già noto alle forze dell’ordine in qualità di amministratore di una società di via Terragneta. Diverse le violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro contestate all’uomo. Rinvenuto e sequestrato anche un impianto di videosorveglianza abusivo. Sanzioni per quasi 19mila euro.