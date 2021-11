Castellammare, i contagi sopra i duecento e aumentano i casi nelle scuole

A Castellammare i contagi sopra quota duecento. Continuano ad aumentare gli stabiesi con il Covid e il virus si diffonde in più istituti scolastici. Tre le classi in Dad allo Sturzo, alunni a lezione on line per più di tre contagiati in ogni classe ed è stata disposta la sanificazione di tutto l’istituto. Ma positivi ci sono in tutte le scuole. Due gli anziani morti in pochi giorni, una donna di 85 anni e un uomo di 82, per gli effetti sui polmoni provocati dal Covid. Attualmente, ogni giorno, ci sono tra i dieci e i quindici nuovi positivi. E sale il termometro dell’epidemia.