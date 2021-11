Castellammare-Gragnano, controlli dei Carabinieri: arresti per evasione, proiettili in casa e auto rubata

Nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di napoli i Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno effettuato un servizio a largo raggio nelle strade di castellammare e in quelle di gragnano.

53 le persone identificate e 38 i veicoli controllati. Controllate le abitazioni di 11 persone sottoposte a misure detentive.

I militari hanno arrestato in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura di Torre Annunziata augusto longobardi – classe 78 – che dovrà scontare una pena di 8 mesi per evasione.

Denunciato, invece, un 67enne di castellammare che all’interno della sua abitazione deteneva abusivamente 2 proiettili calibro 9×21.

A Gragnano i carabinieri hanno sequestrato a via dei sepolcri un’area recintata di circa 100 metri quadrati di proprietà dell’ente comunale. All’interno dell’area cumuli di rifiuti ingombranti speciali e pericolosi per un volume di 10 metri cubi (apparecchiature elettriche ed elettroniche, materiale di risulta e parti di autovetture). Nella stessa zona i Carabinieri hanno rinvenuto un’auto rubata l’11 settembre scorso a battipaglia ed è stata restituita al legittimo proprietario.