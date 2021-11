Castellammare di Stabia: ragazzo di 32 anni trovato senza vita nel centro antico, aperta un’inchiesta. Marco Caruso, ragazzo di 32 anni, è stato trovato morto all’alba di ieri nel centro antico di Castellammare di Stabia. Il suo corpo, senza alcun segno di violenza, è stato ritrovato senza vita, alle quattro di notte, a Calata Gesù. Per i medici arrivati in suo soccorso, chiamati dai residenti, la diagnosi è arresto cardiaco. Ma cosa gli sia successo e perché si trovasse nel centro antico è oggetto di indagini.

I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia sono alla ricerca delle immagini della videosorveglianza, per cercare di capire se qualcuno abbia portato il ragazzo lì e lo abbia abbandonato.

Marco lavorava in uno store di riparazione di telefonini e articoli elettronici al centro di Castellammare. Tifoso della Juve Stabia e amato da tutti, in tanti sotto choc da ieri. “Com’è possibile, era pieno di vita, ditemi che non è vero” scrive Andrea ricordando Marco sui social. Nessuno si spiega come sia successo. I funerali saranno fissati dopo il dissequestro della salma.