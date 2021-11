Castellammare di Stabia, nella Commemorazione dei Defunti il sindaco Cimmino ricorda le vittime del Covid-19

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino, in questa giornata dedicata alla Commemorazione dei Defunti, ha partecipato alla celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Mons. Francesco Alfano presso la cappella del cimitero: «Ho rivolto una preghiera per i nostri cari defunti, testimoni della nostra storia, dei nostri valori, delle nostre radici. La memoria delle persone care che ci hanno lasciato ci dà la consapevolezza di appartenere ad una comunità civile, unita nel ricordo di quel bagaglio di storia e cultura che abbiamo ereditato. Un pensiero va anche alle vittime del Covid-19, morte in solitudine. La pandemia ha sconvolto le nostre abitudini. E il ricordo di chi ha perso la vita a causa della pandemia va di pari passo con l’impegno nel fare fronte comune e unire le forze per vincere la nostra battaglia e riprenderci la normalità».